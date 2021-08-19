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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 112113114115>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20

  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25

  unknownurl написав:
  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.

Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:41

  Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:
  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.

Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал

Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:10

  unknownurl написав:Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).

Это возможно. Я видел что телега, - а что там внутри (бот или чат) - хз
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:05

$vsГРН

В последнем "огрызочном" обновлении и курс доллара спрятали (в предыдущем - евро). Подскажите, плиз, кто нашёл, где они, курсы? тут Али купонов насыпал...
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22

Re: izibank

kulikrom, курсы видны на экране по переводе на карту. А отдельный раздел с курсами в разработке.

Курсы удобно сейчас смотреть на https://mustbe.ml/kurs/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:00

Re: izibank

А як зробити переказ на карту іншого банку? Це що потрібно повністю вносити дані карти, разом з CVV?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:04

  _PORT_UA написав:А як зробити переказ на карту іншого банку? Це що потрібно повністю вносити дані карти, разом з CVV?

Нет свв и дата валидности не нужны. Только номер. Для толкания. А если будете тянуть тогда нужны
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:55

Не робочу картку замінив у червні, але і нова виявилася не робочою (контактлесс дохлий).
Сьогодні був в ТАСі та й закрив цей баласт.

Перед закриттям рахунків радять спочатку звернутися на гарячку, а вже потім у відділення, бо спеціаліст бачить всі рахунки ТАСа і Ізі.. довго думала, що закрити а що залишити.

Якось зовсім не ізі. :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:21

Re: $vsГРН

MASolomko увы, не увидел я курса в переводах на карту :) вероятно надо иметь кроме гривневой ещё и валютные карты. В любом случае, курсы в приложении были лишь ориентиром, потому как списание, при оплате на Али, например, грн. картой, происходит по курсу, который на сайте как Курс для карт. На сейчас, допустим - 26,75
kulikrom
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