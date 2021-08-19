izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20
_PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
unknownurl
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25
unknownurl написав: _PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
Вкладчик1234
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:41
Вкладчик1234 написав: unknownurl написав: _PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
unknownurl
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:10
unknownurl написав:
Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
Это возможно. Я видел что телега, - а что там внутри (бот или чат) - хз
Вкладчик1234
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:05
В последнем "огрызочном" обновлении и курс доллара спрятали (в предыдущем - евро). Подскажите, плиз, кто нашёл, где они, курсы? тут Али купонов насыпал...
kulikrom
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22
kulikrom, курсы видны на экране по переводе на карту. А отдельный раздел с курсами в разработке.
Курсы удобно сейчас смотреть на
https://mustbe.ml/kurs/
MASolomko
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Додано: Чет 19 сер, 2021 17:00
А як зробити переказ на карту іншого банку? Це що потрібно повністю вносити дані карти, разом з CVV?
_PORT_UA
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Додано: Чет 19 сер, 2021 17:04
_PORT_UA написав:
А як зробити переказ на карту іншого банку? Це що потрібно повністю вносити дані карти, разом з CVV?
Нет свв и дата валидности не нужны. Только номер. Для толкания. А если будете тянуть тогда нужны
Flamingo
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:55
Не робочу картку замінив у червні, але і нова виявилася не робочою (контактлесс дохлий).
Сьогодні був в ТАСі та й закрив цей баласт.
Перед закриттям рахунків радять спочатку звернутися на гарячку, а вже потім у відділення, бо спеціаліст бачить всі рахунки ТАСа і Ізі.. довго думала, що закрити а що залишити.
Якось зовсім не ізі.
KVV
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:21
MASolomko
увы, не увидел я курса в переводах на карту
вероятно надо иметь кроме гривневой ещё и валютные карты. В любом случае, курсы в приложении были лишь ориентиром, потому как списание, при оплате на Али, например, грн. картой, происходит по курсу, который на сайте как Курс для карт. На сейчас, допустим - 26,75
kulikrom
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