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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:06

Re: izibank

kulikrom, курс отображается в случае перевода с гривневой карты на валютную и обратно.

Ещё курс $ отображается в разделе депозитов (в верхнем правом углу).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:00

Re: izibank

Такс, вдалося вивести весь кишмиш, двома транзакціями старий і новий...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:19

  chipmunk написав:Такс, вдалося вивести весь кишмиш, двома транзакціями старий і новий...

Старый как-то ищется по особенному? Или это вы не сами, а вам поддержка выводила?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:21

Re: izibank

Ні, було одне число, виведення одне стандартне, але зачислилось двома транзакціями
chipmunk
 
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