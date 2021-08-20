kulikrom, курс отображается в случае перевода с гривневой карты на валютную и обратно.
Ещё курс $ отображается в разделе депозитов (в верхнем правом углу).
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:06
Re: izibank
kulikrom, курс отображается в случае перевода с гривневой карты на валютную и обратно.
Ещё курс $ отображается в разделе депозитов (в верхнем правом углу).
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:00
Re: izibank
Такс, вдалося вивести весь кишмиш, двома транзакціями старий і новий...
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:19
Додано: Суб 21 сер, 2021 15:21
Re: izibank
Ні, було одне число, виведення одне стандартне, але зачислилось двома транзакціями
Додано: Суб 21 сер, 2021 17:44
Re: izibank
А чому не юзати з чипом, для безпеки?
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Додано: Суб 21 сер, 2021 18:49
svmasha30
Большой вопрос, кто вообще сейчас физические карты использует, кроме пенсионеров и работяг
Вон в этом месяце наконец GPay и на часах с Wear OS официально в стране стал доступен
Додано: Суб 21 сер, 2021 19:35
Re: izibank
То Ваше право бавитися з цяцьками мене часи не влаштовують, наприклад. То ж "используют". І "освічені"
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