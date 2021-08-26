Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 114115116117 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:14 yarovets написав: Вкладчик1234 Так, я звертався в підтримку, і мені відповіли, що "звичний 1%" чистими з 1 вересня після вирахування податків буде складати 0.805%. Шкода, саме через цей 1% кешбеку чистими на все я картку й оформлював, тепер, мабуть, її місце буде більшим чином на полиці, тому що інших переваг перед тим же моно я в неї не бачу. Аби хоч зробили навпаки - підвищений кешбек за кредитні кошти, а 1% за власні - це була б зовсім інша справа, а так... Так, я звертався в підтримку, і мені відповіли, що "звичний 1%" чистими з 1 вересня після вирахування податків буде складати 0.805%. Шкода, саме через цей 1% кешбеку чистими на все я картку й оформлював, тепер, мабуть, її місце буде більшим чином на полиці, тому що інших переваг перед тим же моно я в неї не бачу. Аби хоч зробили навпаки - підвищений кешбек за кредитні кошти, а 1% за власні - це була б зовсім інша справа, а так...



Підтримую, розчарування в кредитці ізі, як розпочалось з лютого цього року так все йде по наростаючій. Очікування були високі... Маю кредитний ліміт 3 000 і не використовую його повністю тому що в інших вигідніші умови саме на кредитні кошти. В кожного банку є своя фішка відповідно до якої береш кредитку: ПУМБ - комуналка через онлайн додаток, кредитні без комісій, Форвард - найбільший відсоток кешбеку на кредитні вже рік користуюсь, Супер Сенс - найбільші кредитні ліміти, прийнятний функціонал на обмін валют, БВР - бали на Сільпо, доступний депозит Назбиратус 7%, а от в ізі ще досі не виявив чим можна користуватись - ні кешбек, ні сплата комунальних, ні обмін валют, не говорячи про доступні депозити, більшість банків на 5 % сидять, а в ізі Заначка 4%. Розчарування в необанку неабияке..... Підтримую, розчарування в кредитці ізі, як розпочалось з лютого цього року так все йде по наростаючій. Очікування були високі... Маю кредитний ліміт 3 000 і не використовую його повністю тому що в інших вигідніші умови саме на кредитні кошти. В кожного банку є своя фішка відповідно до якої береш кредитку: ПУМБ - комуналка через онлайн додаток, кредитні без комісій, Форвард - найбільший відсоток кешбеку на кредитні вже рік користуюсь, Супер Сенс - найбільші кредитні ліміти, прийнятний функціонал на обмін валют, БВР - бали на Сільпо, доступний депозит Назбиратус 7%, а от в ізі ще досі не виявив чим можна користуватись - ні кешбек, ні сплата комунальних, ні обмін валют, не говорячи про доступні депозити, більшість банків на 5 % сидять, а в ізі Заначка 4%. Розчарування в необанку неабияке..... joik

Повідомлень: 505 З нами з: 24.07.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:34 joik Цілком згодний! До того ж, в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови. yarovets Повідомлень: 8 З нами з: 08.02.21 Подякував: 5 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 114115116117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: dect13 Nona9 і 6 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор