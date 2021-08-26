yarovets написав:Вкладчик1234 Так, я звертався в підтримку, і мені відповіли, що "звичний 1%" чистими з 1 вересня після вирахування податків буде складати 0.805%. Шкода, саме через цей 1% кешбеку чистими на все я картку й оформлював, тепер, мабуть, її місце буде більшим чином на полиці, тому що інших переваг перед тим же моно я в неї не бачу. Аби хоч зробили навпаки - підвищений кешбек за кредитні кошти, а 1% за власні - це була б зовсім інша справа, а так...
Підтримую, розчарування в кредитці ізі, як розпочалось з лютого цього року так все йде по наростаючій. Очікування були високі... Маю кредитний ліміт 3 000 і не використовую його повністю тому що в інших вигідніші умови саме на кредитні кошти. В кожного банку є своя фішка відповідно до якої береш кредитку: ПУМБ - комуналка через онлайн додаток, кредитні без комісій, Форвард - найбільший відсоток кешбеку на кредитні вже рік користуюсь, Супер Сенс - найбільші кредитні ліміти, прийнятний функціонал на обмін валют, БВР - бали на Сільпо, доступний депозит Назбиратус 7%, а от в ізі ще досі не виявив чим можна користуватись - ні кешбек, ні сплата комунальних, ні обмін валют, не говорячи про доступні депозити, більшість банків на 5 % сидять, а в ізі Заначка 4%. Розчарування в необанку неабияке.....
joik Цілком згодний! До того ж, в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови.