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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:14

  yarovets написав:Вкладчик1234 Так, я звертався в підтримку, і мені відповіли, що "звичний 1%" чистими з 1 вересня після вирахування податків буде складати 0.805%. Шкода, саме через цей 1% кешбеку чистими на все я картку й оформлював, тепер, мабуть, її місце буде більшим чином на полиці, тому що інших переваг перед тим же моно я в неї не бачу. Аби хоч зробили навпаки - підвищений кешбек за кредитні кошти, а 1% за власні - це була б зовсім інша справа, а так...


Підтримую, розчарування в кредитці ізі, як розпочалось з лютого цього року так все йде по наростаючій. Очікування були високі... Маю кредитний ліміт 3 000 і не використовую його повністю тому що в інших вигідніші умови саме на кредитні кошти. В кожного банку є своя фішка відповідно до якої береш кредитку: ПУМБ - комуналка через онлайн додаток, кредитні без комісій, Форвард - найбільший відсоток кешбеку на кредитні вже рік користуюсь, Супер Сенс - найбільші кредитні ліміти, прийнятний функціонал на обмін валют, БВР - бали на Сільпо, доступний депозит Назбиратус 7%, а от в ізі ще досі не виявив чим можна користуватись - ні кешбек, ні сплата комунальних, ні обмін валют, не говорячи про доступні депозити, більшість банків на 5 % сидять, а в ізі Заначка 4%. Розчарування в необанку неабияке.....
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:34

joik Цілком згодний! До того ж, в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови.
yarovets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:51

yarovets не зрозуміла: навіщо у відділення їхати? Щоб паперовий договір отримати?Ніколи їх в руках не тримала за 15 років
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:22

svmasha30 Про всяк випадок, ви може й не тримали і він вам не потрібен, але мені так спокійніше.
yarovets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:08

Re: izibank

Навіть у Дельті по всіх депо все отримала без

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svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:11

А де у цій балалайці на Android захований bankid? Вона одразу запитує паспорт картка чи книжка і далі пропонує фоткати документи.
klug
 
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  #<1 ... 114115116117
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