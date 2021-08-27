yarovets написав:Вкладчик1234 Так, я звертався в підтримку, і мені відповіли, що "звичний 1%" чистими з 1 вересня після вирахування податків буде складати 0.805%. Шкода, саме через цей 1% кешбеку чистими на все я картку й оформлював, тепер, мабуть, її місце буде більшим чином на полиці, тому що інших переваг перед тим же моно я в неї не бачу. Аби хоч зробили навпаки - підвищений кешбек за кредитні кошти, а 1% за власні - це була б зовсім інша справа, а так...
Підтримую, розчарування в кредитці ізі, як розпочалось з лютого цього року так все йде по наростаючій. Очікування були високі... Маю кредитний ліміт 3 000 і не використовую його повністю тому що в інших вигідніші умови саме на кредитні кошти. В кожного банку є своя фішка відповідно до якої береш кредитку: ПУМБ - комуналка через онлайн додаток, кредитні без комісій, Форвард - найбільший відсоток кешбеку на кредитні вже рік користуюсь, Супер Сенс - найбільші кредитні ліміти, прийнятний функціонал на обмін валют, БВР - бали на Сільпо, доступний депозит Назбиратус 7%, а от в ізі ще досі не виявив чим можна користуватись - ні кешбек, ні сплата комунальних, ні обмін валют, не говорячи про доступні депозити, більшість банків на 5 % сидять, а в ізі Заначка 4%. Розчарування в необанку неабияке.....
joik Цілком згодний! До того ж, в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови.
svmasha30 Ну то й добре, але що мені до того?! Робіть як хочете, справа ваша, а от мені хочеться тримати в руках оригінал договору, щоб у будь якому випадку - чи то відсутності електрики, чи то відсутності інтернету, чи то проблемам з жорстким диском я міг мати до нього доступ, ферштейн?! Невже це так важко зрозуміти? Так що наперед дякую, але мені ваші поради не потрібні
Имхо вынося свои специфические суждения на публичный форум глупо рассчитыватт на то что не будет советов. Для большинства современных людей бумажные носители явный анахронизм. И тем кто носит "шапочку из фольги" имхо просто надо спокойно к этому относится