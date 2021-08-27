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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:17

Flamingo Анахронізм анахронізмом, але той же моно чомусь безкоштовно висилає примірники договорів своїм вкладникам, то, можливо, воно для чогось і потрібно? :) Я всього лише обережна людина, і поки мене не будуть влаштовувати в будь-якій установі заходи безпеки, нехай навіть і з мого погляду, я не ризикну мати з нею справу. Це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Для вас це не має значення - ваша справа, а щодо мене, то вважайте як хочете, мені байдуже.
yarovets
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.02.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 115116117118
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