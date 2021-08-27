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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:17
Flamingo Анахронізм анахронізмом, але той же моно чомусь безкоштовно висилає примірники договорів своїм вкладникам, то, можливо, воно для чогось і потрібно? Я всього лише обережна людина, і поки мене не будуть влаштовувати в будь-якій установі заходи безпеки, нехай навіть і з мого погляду, я не ризикну мати з нею справу. Це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Для вас це не має значення - ваша справа, а щодо мене, то вважайте як хочете, мені байдуже.
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