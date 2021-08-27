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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:17
Flamingo Анахронізм анахронізмом, але той же моно чомусь безкоштовно висилає примірники договорів своїм вкладникам, то, можливо, воно для чогось і потрібно? Я всього лише обережна людина, і поки мене не будуть влаштовувати в будь-якій установі заходи безпеки, нехай навіть і з мого погляду, я не ризикну мати з нею справу. Це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Для вас це не має значення - ваша справа, а щодо мене, то вважайте як хочете, мені байдуже.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:17
Мое сообщение было о другом - вы можете думаить и поступать как вам угодно и как вам удобно. Поверьте всем тоже абсолютно монопенисуальны ваши тараканы в области безопасности. Но если вы их выносите их на публичный форум - тогда просто спокйно относитесь к другим точкам зрения, которые вам высказывают. И будет всем счастье
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:31
Flamingo Якби ви уважно прочитали мій початковий пост, то побачили б, що вирване з контексту твердження про договір було вього лиш одним з переліків тих недоліків (на мою думку), які є в izibank, тому вам не варто загострювати саме на ньому свою увагу, якщо вам це не цікаво. Основний посли мого посту був такий - "в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови". Якщо вам ці умови до вподоби - діло ваше, а мені такі умови якось не дуже. Нічого образливого в своїх словах я не бачу, і не розумію, в чому можуть бути претензії?
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:53
Аргумент "ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови" -
чуть менее чем ничтожен, чуть более чем для почти всех )
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:57
mustbe Тобто, з іншими аргументами ви згодні, чи знову вириваєте з контексту? Вам до вподоби відсутність капіталізації та можливість поповнювати депозит лише на протязі 2/3 від його строку? Цікаві у вас вподобання!..
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:28
Остальные аргументы - да, имеют хоть какой-то смысл.
Последний аргумент - практически никакого смысла не имеет.
Хотя - ругать условия депозитов - занятие бесполезное, как по мне.
Нравится - берём, не нравится - проходим мимо.
Как-то так
Ну и кроме того: заносить депозиты под <10% - равносильно прямому и явному убытку от упущенной выгоды.
Не понимаю - как на них вообще можно смотреть, не то что обсуждать
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