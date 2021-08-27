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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:17
Flamingo Анахронізм анахронізмом, але той же моно чомусь безкоштовно висилає примірники договорів своїм вкладникам, то, можливо, воно для чогось і потрібно? Я всього лише обережна людина, і поки мене не будуть влаштовувати в будь-якій установі заходи безпеки, нехай навіть і з мого погляду, я не ризикну мати з нею справу. Це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Для вас це не має значення - ваша справа, а щодо мене, то вважайте як хочете, мені байдуже.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:17
Мое сообщение было о другом - вы можете думаить и поступать как вам угодно и как вам удобно. Поверьте всем тоже абсолютно монопенисуальны ваши тараканы в области безопасности. Но если вы их выносите их на публичный форум - тогда просто спокйно относитесь к другим точкам зрения, которые вам высказывают. И будет всем счастье
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:31
Flamingo Якби ви уважно прочитали мій початковий пост, то побачили б, що вирване з контексту твердження про договір було вього лиш одним з переліків тих недоліків (на мою думку), які є в izibank, тому вам не варто загострювати саме на ньому свою увагу, якщо вам це не цікаво. Основний посли мого посту був такий - "в депозитах від izi відсутня капіталізація, а поповнювати депозит можливо лише на протязі 2/3 від його строку, ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови". Якщо вам ці умови до вподоби - діло ваше, а мені такі умови якось не дуже. Нічого образливого в своїх словах я не бачу, і не розумію, в чому можуть бути претензії?
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:53
Аргумент "ще й за договором депозиту потрібно їхати у відділення, дуже незручні умови" -
чуть менее чем ничтожен, чуть более чем для почти всех )
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:57
mustbe Тобто, з іншими аргументами ви згодні, чи знову вириваєте з контексту? Вам до вподоби відсутність капіталізації та можливість поповнювати депозит лише на протязі 2/3 від його строку? Цікаві у вас вподобання!..
Додано: Суб 28 сер, 2021 13:28
Остальные аргументы - да, имеют хоть какой-то смысл.
Последний аргумент - практически никакого смысла не имеет.
Хотя - ругать условия депозитов - занятие бесполезное, как по мне.
Нравится - берём, не нравится - проходим мимо.
Как-то так
Ну и кроме того: заносить депозиты под <10% - равносильно прямому и явному убытку от упущенной выгоды.
Не понимаю - как на них вообще можно смотреть, не то что обсуждать
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:12
yarovets я внимательно читал ваши сообщения. А вот вы виду не понимаете по поводу чего пишу я. Еще раз. Надеюсь в последний. Мои комментарии касались вовсе не процитированного вами вашего сообщения. А сообщений и начиная с этого viewtopic.php?p=5287076#p5287076 и следующего. Там уже не было ничего про изи банк. Там было только недовольство ффорумчанином, который комментировал ваши сообщения. Вот поэтому я и писал, что не стоит вынося на общественный форум сыои специфические суждения потом возмущаться по поводу комментов. Ваши же позиции по поводу банка я не обсуждаю - тут дело вкуса. Я тоже очень активно мспользовал карту около полугода -получая больше 1000 кэшбека в месяц, потом изменились условия некоторых операций - карта на полке. Появится что-то вкусное - будем пользовать - а пока карта есть не просит. Пусть отдыхает.
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:27
Flamingo Я чудово розумію, про що ви, не сумнівайтесь. "Недовольство форумчанином" було як раз з приводу того, про що я вам і доводив - через вирвані з контексту аргументи. Я не обурювався тільки тим, що потрібно їхати за договором у відділення, а описував недоліки в комплексі, майже все те, що мені не подобається в умовах оформлення депозитів, а перекрутили все це так, що я незадоволений лише відсутністю договора на паперовому носії! Якби мене задовільняли всі інші умови, то з цією я якось би змирився. Я теж маю надію, що я пояснюю вам це в останній раз. Добра і щастя вам!
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:33
mustbe "заносить депозиты под <10% - равносильно прямому и явному убытку от упущенной выгоды" - згоден з вами повністю.
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