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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:21

  посетитель написав:
  yarovets написав:mustbe "заносить депозиты под <10% - равносильно прямому и явному убытку от упущенной выгоды" - згоден з вами повністю.
а где у нас сейчас ставки больше 10%? В не мусорных банках.


до 200К немає ніякої різниці
далі починається як ви пишете :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:35

На Минфине реклама банка - не понимаю, почему в изи решили, что клиенты будут в восторге потому что потрясут телефон и выведут кешбек. Но проценты по кешбеку не повышают. Что свайпить, что трясти, что кликать/некликать - это не принесет банку большого количества клиентов. Не сервис, а реальная денежная плюшка сейчас правит бал на клиентском рынке. Как по мне обновленный функционал изи 2.0. еще более запутан чем в Сенсе или БВР или Форварде.
joik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 05:43

У меня одного приложение не желает открываться без обновления,а обновления на плей маркете нету?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 05:45

novichok
Саппорт сказал удалить приложение и установить снова.
Помогло.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 05:47

Re: izibank

Також не відкривається додаток. Просить оновлення, якого немає.
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:34

  AZP написав:novichok
Саппорт сказал удалить приложение и установить снова.
Помогло.

Это первое,что я сделал,не помогло
novichok
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  #<1 ... 116117118119
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