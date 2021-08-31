до 200К немає ніякої різниці
далі починається як ви пишете
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:21
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:35
На Минфине реклама банка - не понимаю, почему в изи решили, что клиенты будут в восторге потому что потрясут телефон и выведут кешбек. Но проценты по кешбеку не повышают. Что свайпить, что трясти, что кликать/некликать - это не принесет банку большого количества клиентов. Не сервис, а реальная денежная плюшка сейчас правит бал на клиентском рынке. Как по мне обновленный функционал изи 2.0. еще более запутан чем в Сенсе или БВР или Форварде.
Додано: Сер 01 вер, 2021 05:43
У меня одного приложение не желает открываться без обновления,а обновления на плей маркете нету?
Додано: Сер 01 вер, 2021 05:45
novichok
Саппорт сказал удалить приложение и установить снова.
Помогло.
Додано: Сер 01 вер, 2021 05:47
Re: izibank
Також не відкривається додаток. Просить оновлення, якого немає.
Додано: Сер 01 вер, 2021 06:34
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