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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48
st512 написав:
Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?
Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23
st512 написав:
Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?
Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно
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