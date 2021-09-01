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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 117118119120 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48 st512 написав: Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно? Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?



Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи). Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи). jay2004 Повідомлень: 2930 З нами з: 19.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23 st512 написав: Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно? Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?

Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15226 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8280 раз. Подякували: 4021 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 117118119120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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