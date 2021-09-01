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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48

  st512 написав:Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?


Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи).
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23

  st512 написав:Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?

Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно
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