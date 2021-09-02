Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48
Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи).
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23
Додано: Чет 02 вер, 2021 22:49
Мені ізя налила 50к, чого я зовсім не очікував і тепер навіть не впевнений, куди їх діти. Давній клієнт ТАСьки з чималим лімітом на В5, фоткав закордонний паспорт зі старими візами, є схожого рівня ліміти в Прихваті, Моні, А-Банці, ПУМБі. Не знаю, що саме зіграло.
Додано: Чет 02 вер, 2021 23:08
А какие вообще категории здесь в сентябре? Они отличаются от августовских или нет?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:08
Не сравнивал с августом но такие одежда 3, животные 15, продукты 2, кафе 3, цветы 15, фастфуд 4. Это за свои. За кредитные 1%
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