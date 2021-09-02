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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48
st512 написав:
Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?
Мне со старта налили 15к гривны. Вроде всё чисто и благородно, как у Мони (если нужна рефка - у меня, в подписи).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:23
st512 написав:
Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?
Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:49
Мені ізя налила 50к, чого я зовсім не очікував і тепер навіть не впевнений, куди їх діти. Давній клієнт ТАСьки з чималим лімітом на В5, фоткав закордонний паспорт зі старими візами, є схожого рівня ліміти в Прихваті, Моні, А-Банці, ПУМБі. Не знаю, що саме зіграло.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 23:08
А какие вообще категории здесь в сентябре? Они отличаются от августовских или нет?
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:08
Не сравнивал с августом но такие одежда 3, животные 15, продукты 2, кафе 3, цветы 15, фастфуд 4. Это за свои. За кредитные 1%
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Flamingo
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:38
Vorlon написав:
А какие вообще категории здесь в сентябре? Они отличаются от августовских или нет?
В августе был чистый кешбек на Всё - 1%/2%, в сентябре - на выбор: либо грязный кешбек 1%-2% либо по категориям.
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jay2004
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:09
jay2004 написав: Vorlon написав:
А какие вообще категории здесь в сентябре? Они отличаются от августовских или нет?
В августе был чистый кешбек на Всё - 1%/2%, в сентябре - на выбор: либо грязный кешбек 1%-2% либо по категориям.
Совсем не так как выпишете. В августе вначале был 1% на все, а сос редины месяца дали и выбор категорий. На форуме есть но лень искать
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Flamingo
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:27
Не согласен
Flamingo написав: jay2004 написав: Vorlon написав:
А какие вообще категории здесь в сентябре? Они отличаются от августовских или нет?
В августе был чистый кешбек на Всё - 1%/2%, в сентябре - на выбор: либо грязный кешбек 1%-2% либо по категориям.
Совсем не так как выпишете. В августе вначале был 1% на все, а сос редины месяца дали и выбор категорий. На форуме есть но лень искать
совсем.
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jay2004
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:59
А вас не смутило в вопросе Vorlon'a что он спрашивал про отличие категорий от августовских? Поэтому можете не соглашаться с чем угодно но вот какие категории были в ввгусте viewtopic.php?p=5281185#p5281185
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Flamingo
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:01
На практике проверил — 1 % на всё грязными
Тяжело будет им конкурировать...
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MASolomko
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