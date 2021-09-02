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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:26
Flamingo написав:
одежда 3, животные 15, продукты 2, кафе 3, цветы 15, фастфуд 4. Это за свои.
Спасибо - пока ничего интересного
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Vorlon
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