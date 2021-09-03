Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:21

Добрый день!Недавно начал пользоваться данным банком и есть пара вопросов и предложений по приложению.1. Я не смог самостоятельно найти способ пополнить свою карточку СЭПом. В разделе поплнить свою карту, вообще ничего, даже ссылки нет.Я связался с поддержкой и там мне сказали, что таком-то меню в конце есть пункт: "поділитися детялями рахунку".Я не нашел такой надписи с первого разаДизайнеры специально сделали ее невидимой. Непонятно еслово "перекази" виделено, а основное затемнено.2. В разделе аналитика цифра потраченных денег: "всього витрачено", не совпадает в реальностью: минусов по карте. И графики показывают ноябрь и октябрь, в которых трат не было еще.3. Ну и ради чего я писал все это: как оплатить коммуналку? Я так и не понял...Там написано, что я еще не добавил компании. Хотя я уже добавил компании, и они видны в списке, который открывается если нажать на кпоку с домиком.Версия приложения v. 1.57.13 (тестовая)