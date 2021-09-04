Спасибо - пока ничего интересного
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:26
Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:21
Re: izibank
Добрый день!
Недавно начал пользоваться данным банком и есть пара вопросов и предложений по приложению.
1. Я не смог самостоятельно найти способ пополнить свою карточку СЭПом. В разделе поплнить свою карту, вообще ничего, даже ссылки нет.
Я связался с поддержкой и там мне сказали, что таком-то меню в конце есть пункт: "поділитися детялями рахунку".
Я не нашел такой надписи с первого раза Дизайнеры специально сделали ее невидимой. Непонятно еслово "перекази" виделено, а основное затемнено.
2. В разделе аналитика цифра потраченных денег: "всього витрачено", не совпадает в реальностью: минусов по карте. И графики показывают ноябрь и октябрь, в которых трат не было еще.
3. Ну и ради чего я писал все это: как оплатить коммуналку? Я так и не понял...
Там написано, что я еще не добавил компании. Хотя я уже добавил компании, и они видны в списке, который открывается если нажать на кпоку с домиком.
Версия приложения v. 1.57.13 (тестовая)
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:56
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:41
Вчера только в подпись добавил рефку - уже пришло 2х75 грн. Тоесть обое друзей получили карты с кред.лимитом. Получается 100% получают кредитку. Это не Идея, где почти 100% идут нулевки((.
Додано: Суб 04 вер, 2021 14:36
Они вроде и кредитки, но пополнять нужно почти как дебетки, т.к. сразу дают очень скудные лимиты 2-3-5к
Додано: Суб 04 вер, 2021 20:12
Ще б знайти, на що їх витрачати...
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