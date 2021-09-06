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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:26

  Flamingo написав:одежда 3, животные 15, продукты 2, кафе 3, цветы 15, фастфуд 4. Это за свои.

Спасибо - пока ничего интересного :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:21

Re: izibank

Добрый день!

Недавно начал пользоваться данным банком и есть пара вопросов и предложений по приложению.

1. Я не смог самостоятельно найти способ пополнить свою карточку СЭПом. В разделе поплнить свою карту, вообще ничего, даже ссылки нет.

Я связался с поддержкой и там мне сказали, что таком-то меню в конце есть пункт: "поділитися детялями рахунку".

Зображення

Я не нашел такой надписи с первого раза ;) Дизайнеры специально сделали ее невидимой. Непонятно еслово "перекази" виделено, а основное затемнено.

2. В разделе аналитика цифра потраченных денег: "всього витрачено", не совпадает в реальностью: минусов по карте. И графики показывают ноябрь и октябрь, в которых трат не было еще.

Зображення

3. Ну и ради чего я писал все это: как оплатить коммуналку? Я так и не понял...

Зображення

Там написано, что я еще не добавил компании. Хотя я уже добавил компании, и они видны в списке, который открывается если нажать на кпоку с домиком.

Зображення

Версия приложения v. 1.57.13 (тестовая)
medeivalb
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:55

и для кого этот текст с картинками?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:56

  v57 написав:и для кого этот текст с картинками?

Так надо какую-то плашку повесить, чтобы все видели, что представитель банка на этой ветке прекратил сотрудничество.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:41

  Вкладчик1234 написав:
  st512 написав:Коллеги подскажите, нужно немного кредитного лимита, 30-50к, нальет банк без справки? Какие подводные камни и скрытые комиссии сулит изи банк? плата за смс, страховку, обслуживание или все честно и понятно как у моно?

Все честно, но кредитные лимиты дают неохотно


Вчера только в подпись добавил рефку - уже пришло 2х75 грн. Тоесть обое друзей получили карты с кред.лимитом. Получается 100% получают кредитку. Это не Идея, где почти 100% идут нулевки((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:36

  jay2004 написав:Вчера только в подпись добавил рефку - уже пришло 2х75 грн. Тоесть обое друзей получили карты с кред.лимитом. Получается 100% получают кредитку. Это не Идея, где почти 100% идут нулевки((.

Они вроде и кредитки, но пополнять нужно почти как дебетки, т.к. сразу дают очень скудные лимиты 2-3-5к
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:12

  Вкладчик1234 написав:
  jay2004 написав:Вчера только в подпись добавил рефку - уже пришло 2х75 грн. Тоесть обое друзей получили карты с кред.лимитом. Получается 100% получают кредитку. Это не Идея, где почти 100% идут нулевки((.

Они вроде и кредитки, но пополнять нужно почти как дебетки, т.к. сразу дают очень скудные лимиты 2-3-5к

Ще б знайти, на що їх витрачати...
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:44

Bosstone Понял.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:07

Кто пользуется и может пробовал, подскажите - реально ли использовать их приложение на двух разных телефонах без перелогина?
euroua
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:02

euroua
Чи можна встановити мобільний додаток izibank на двох пристроях водночас?

Ні, з міркувань безпеки мобільний додаток izibank може бути встановлено водночас на одному пристрої. Але додати картку до ApplePay та GooglePay можна на декількох пристроях водночас.

https://izibank.com.ua/faq
klug
 
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  #<1 ... 118119120121
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