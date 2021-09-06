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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:03
klug написав:euroua
https://izibank.com.ua/faq
Чи можна встановити мобільний додаток izibank на двох пристроях водночас?
Ні, з міркувань безпеки мобільний додаток izibank може бути встановлено водночас на одному пристрої. Але додати картку до ApplePay та GooglePay можна на декількох пристроях водночас.
понял, спасибо.
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