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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:03

  klug написав:euroua
Чи можна встановити мобільний додаток izibank на двох пристроях водночас?

Ні, з міркувань безпеки мобільний додаток izibank може бути встановлено водночас на одному пристрої. Але додати картку до ApplePay та GooglePay можна на декількох пристроях водночас.

https://izibank.com.ua/faq

понял, спасибо.
euroua
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