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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:03

  klug написав:euroua
Чи можна встановити мобільний додаток izibank на двох пристроях водночас?

Ні, з міркувань безпеки мобільний додаток izibank може бути встановлено водночас на одному пристрої. Але додати картку до ApplePay та GooglePay можна на декількох пристроях водночас.

https://izibank.com.ua/faq

понял, спасибо.
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 13:28

Re: izibank

Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 13:35

  _PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?

Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 17:24

Cashback

  klug написав:
  _PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?

Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.

Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 17:41

  sens написав:
  klug написав:
  _PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?

Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.

Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???


Сразу. Про Розетку - не знаю.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:21

  jay2004 написав:
  sens"[quote="5293818:_PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?

Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.

Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???[/quote]

Сразу. Про Розетку - не знаю.[/quote] есть ещё ряд мсс кодов которые банк не оплачивает кешбек
sens
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  #<1 ... 119120121122
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