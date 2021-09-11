_PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?
Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.
_PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?
Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.
Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???
_PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?
Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.
Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???
sens"[quote="5293818:_PORT_UA написав:Добрий день. Я правильно розумію, що якщо сплачувати на Аліекспрес своїми коштами, то кешбек буде вище, ніж за кредитні?
Якщо Ви обрали 1% на будь-які покупки, то байдуже власні чи кредитні. Якщо ж кешбек за категоріями і на Алі натрапите на продуктовий термінал (що ймовірно, але не гарантовано), то власними буде вигідніше.
Доброго, когда начисляется? Сразу или через период?? Оплата в пункте выдачи Розетки будет с % или есть ограничения???[/quote]
Сразу. Про Розетку - не знаю.[/quote] есть ещё ряд мсс кодов которые банк не оплачивает кешбек