Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34
klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
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