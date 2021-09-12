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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10

  svmasha30 написав:посетитель Я думаю, везде) Для одной компании настройки терминалов одинаковы

Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34

klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
svmasha30
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Повідомлень: 150
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 00:26

  svmasha30 написав:klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами

Ви просто не розумієте, як працює франшиза. Аналогічно, але у значно більших масштабах працює Нова Пошта.
klug
 
Повідомлень: 6085
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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