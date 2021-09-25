RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10

  svmasha30 написав:посетитель Я думаю, везде) Для одной компании настройки терминалов одинаковы

Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
klug
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34

klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 00:26

  svmasha30 написав:klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами

Ви просто не розумієте, як працює франшиза. Аналогічно, але у значно більших масштабах працює Нова Пошта.
klug
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41

Re: izibank

klug написав:
  svmasha30 написав:klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами

Ви просто не розумієте, як працює франшиза. Аналогічно, але у значно більших масштабах працює Нова Пошта.


Дякую) це про сторонні компанії. Доставка через які вказана окремо (в більшості - платна) . Коли покупець обирає "точка видачі" розетка" (безоплатна) - яка франшиза?
Я з самого початку відповіла про доставку " Розетка". Бо питання було саме про пункти видачі Розетка.
Не Нова пошта. Не Укрпошта. Не Justin... і що там в них ще є
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:24

А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали? А вообще слово франшиза понимаете? У розетки ( как и у новой почты и у прочих раскрученных торговых марок) точка выдачи будет оформлена во всех корпоративных цветах со всеми прибамбасами. Но будет это какой-нибудь нибудь ФОП Бздюк, который заключил договор франшизы с материнской компанией и предоставляет все услуги от ее имени. Но при этом он сам ставит теринал (терминалы) и сам заключает с банком договора эквайринга (во франшизу такие вещи не входят). А банк уже настраивает терминалы под свое понимание вида деятельности этого ФОПа. Поэтому в той точке Розетки, где получал посылки розетки раньше я один терминал бал 7399, а второй продукты. И это нормально ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7047
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:11

Re: izibank

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?
Та чи буває у вас, що в додатку задвоюється інфа по транзакції? Сплатив один раз, а в додатку показує як два платежі.

І ще, і це тривожить. Одразу після входу до додатку йде дзвінок з невідомого(певно лівого) київського номера. Одразу, тільки зайшов і дзвінок. Як це розуміти?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 808
З нами з: 09.02.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:07

  _PORT_UA написав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?

в письме
нужно нажать синюю кнопку "підтверджую - це мій пристрій"
Bosstone
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 21.04.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98374)
26.09.2021 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.