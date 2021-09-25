Додано: Пон 13 вер, 2021 07:24

А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали? А вообще слово франшиза понимаете? У розетки ( как и у новой почты и у прочих раскрученных торговых марок) точка выдачи будет оформлена во всех корпоративных цветах со всеми прибамбасами. Но будет это какой-нибудь нибудь ФОП Бздюк, который заключил договор франшизы с материнской компанией и предоставляет все услуги от ее имени. Но при этом он сам ставит теринал (терминалы) и сам заключает с банком договора эквайринга (во франшизу такие вещи не входят). А банк уже настраивает терминалы под свое понимание вида деятельности этого ФОПа. Поэтому в той точке Розетки, где получал посылки розетки раньше я один терминал бал 7399, а второй продукты. И это нормально