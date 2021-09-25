Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34
klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
Додано: Пон 13 вер, 2021 00:26
Ви просто не розумієте, як працює
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41
Re: izibank
Дякую) це про сторонні компанії. Доставка через які вказана окремо (в більшості - платна) . Коли покупець обирає "точка видачі" розетка" (безоплатна) - яка франшиза?
Я з самого початку відповіла про доставку " Розетка". Бо питання було саме про пункти видачі Розетка.
Не Нова пошта. Не Укрпошта. Не Justin... і що там в них ще є
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:24
А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали? А вообще слово франшиза понимаете? У розетки ( как и у новой почты и у прочих раскрученных торговых марок) точка выдачи будет оформлена во всех корпоративных цветах со всеми прибамбасами. Но будет это какой-нибудь нибудь ФОП Бздюк, который заключил договор франшизы с материнской компанией и предоставляет все услуги от ее имени. Но при этом он сам ставит теринал (терминалы) и сам заключает с банком договора эквайринга (во франшизу такие вещи не входят). А банк уже настраивает терминалы под свое понимание вида деятельности этого ФОПа. Поэтому в той точке Розетки, где получал посылки розетки раньше я один терминал бал 7399, а второй продукты. И это нормально
Додано: Суб 25 вер, 2021 09:11
Re: izibank
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?
Та чи буває у вас, що в додатку задвоюється інфа по транзакції? Сплатив один раз, а в додатку показує як два платежі.
І ще, і це тривожить. Одразу після входу до додатку йде дзвінок з невідомого(певно лівого) київського номера. Одразу, тільки зайшов і дзвінок. Як це розуміти?
Додано: Суб 25 вер, 2021 20:07
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