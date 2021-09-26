RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10

  svmasha30 написав:посетитель Я думаю, везде) Для одной компании настройки терминалов одинаковы

Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
klug
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34

klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 00:26

  svmasha30 написав:klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами

Ви просто не розумієте, як працює франшиза. Аналогічно, але у значно більших масштабах працює Нова Пошта.
klug
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41

Re: izibank

klug написав:
  svmasha30 написав:klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами

Ви просто не розумієте, як працює франшиза. Аналогічно, але у значно більших масштабах працює Нова Пошта.


Дякую) це про сторонні компанії. Доставка через які вказана окремо (в більшості - платна) . Коли покупець обирає "точка видачі" розетка" (безоплатна) - яка франшиза?
Я з самого початку відповіла про доставку " Розетка". Бо питання було саме про пункти видачі Розетка.
Не Нова пошта. Не Укрпошта. Не Justin... і що там в них ще є
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:24

А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали? А вообще слово франшиза понимаете? У розетки ( как и у новой почты и у прочих раскрученных торговых марок) точка выдачи будет оформлена во всех корпоративных цветах со всеми прибамбасами. Но будет это какой-нибудь нибудь ФОП Бздюк, который заключил договор франшизы с материнской компанией и предоставляет все услуги от ее имени. Но при этом он сам ставит теринал (терминалы) и сам заключает с банком договора эквайринга (во франшизу такие вещи не входят). А банк уже настраивает терминалы под свое понимание вида деятельности этого ФОПа. Поэтому в той точке Розетки, где получал посылки розетки раньше я один терминал бал 7399, а второй продукты. И это нормально ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7061
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:11

Re: izibank

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?
Та чи буває у вас, що в додатку задвоюється інфа по транзакції? Сплатив один раз, а в додатку показує як два платежі.

І ще, і це тривожить. Одразу після входу до додатку йде дзвінок з невідомого(певно лівого) київського номера. Одразу, тільки зайшов і дзвінок. Як це розуміти?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 810
З нами з: 09.02.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:07

  _PORT_UA написав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?

в письме
нужно нажать синюю кнопку "підтверджую - це мій пристрій"
Bosstone
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 21.04.10
Подякував: 716 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:42

Re: izibank

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, сплата заборгованості по карті як краще проводити. Якщо 30го числа СЕПом кинути на рахунок IBAN зарахування відбудеться 30м числом? По практиці як краще внести платіж?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 810
З нами з: 09.02.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:08

  _PORT_UA написав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, сплата заборгованості по карті як краще проводити. Якщо 30го числа СЕПом кинути на рахунок IBAN зарахування відбудеться 30м числом? По практиці як краще внести платіж?

По сэпу отправленному не поздно вечером а в нормальное рабочее время все будет хорошо - зачислят в тот же день. Потянутый р2р в принципе тоже. Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода - и вы увидете надо ли гасится еще или уже все норм.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7061
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, larnic, Oktawa, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Бинанс (3)
27.09.2021 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.