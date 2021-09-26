Дуже сміливе твердження, особливо враховуючи, що велика кількість точок видачі - це взагалі франшиза, а не сама Розетка.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:10
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34
klug Я отримувала у точці з лого "Розетка" і усіма їх фірмовими сервісними прибамбасами
Додано: Пон 13 вер, 2021 00:26
Ви просто не розумієте, як працює
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41
Re: izibank
Дякую) це про сторонні компанії. Доставка через які вказана окремо (в більшості - платна) . Коли покупець обирає "точка видачі" розетка" (безоплатна) - яка франшиза?
Я з самого початку відповіла про доставку " Розетка". Бо питання було саме про пункти видачі Розетка.
Не Нова пошта. Не Укрпошта. Не Justin... і що там в них ще є
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:24
А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали? А вообще слово франшиза понимаете? У розетки ( как и у новой почты и у прочих раскрученных торговых марок) точка выдачи будет оформлена во всех корпоративных цветах со всеми прибамбасами. Но будет это какой-нибудь нибудь ФОП Бздюк, который заключил договор франшизы с материнской компанией и предоставляет все услуги от ее имени. Но при этом он сам ставит теринал (терминалы) и сам заключает с банком договора эквайринга (во франшизу такие вещи не входят). А банк уже настраивает терминалы под свое понимание вида деятельности этого ФОПа. Поэтому в той точке Розетки, где получал посылки розетки раньше я один терминал бал 7399, а второй продукты. И это нормально
Додано: Суб 25 вер, 2021 09:11
Re: izibank
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як вимкнути постійне повідомлення, що надходить на електронну пошту після кожного входу до додатку? Де той пункт у додатку?
Та чи буває у вас, що в додатку задвоюється інфа по транзакції? Сплатив один раз, а в додатку показує як два платежі.
І ще, і це тривожить. Одразу після входу до додатку йде дзвінок з невідомого(певно лівого) київського номера. Одразу, тільки зайшов і дзвінок. Як це розуміти?
Додано: Суб 25 вер, 2021 20:07
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:42
Re: izibank
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, сплата заборгованості по карті як краще проводити. Якщо 30го числа СЕПом кинути на рахунок IBAN зарахування відбудеться 30м числом? По практиці як краще внести платіж?
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:08
По сэпу отправленному не поздно вечером а в нормальное рабочее время все будет хорошо - зачислят в тот же день. Потянутый р2р в принципе тоже. Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода - и вы увидете надо ли гасится еще или уже все норм.
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