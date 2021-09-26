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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:02

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Потянутый р2р в принципе тоже.
Я бы на это не рассчитывал.

  Flamingo написав:Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода
В предыдущей версии программы точно помню, что информация обновлялась на следующие сутки. В этой версии не проверял.

По отражению в приложении не уверен - так как давно тут не пользуюсь кредитом. А вот по проведению по счету - не согласен. Скачал выписку за прошлую неделю - у них в выписке есть дата операции и дата проведения по счету. Неделю назад р2р пополнения сделаные приложением изи около полудня провелись по счету ткм же днем. Так что проводят они их не дожидаясь подтверждения МПС. Но споаведливо также то что р2р сам по себе не очень надежный канал в сравнении с тем же сэп и сумма может подвиснуть.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:22

Re: izibank

Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:41

  MASolomko написав:Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД.

После того как написал на форуме обратился в поддержку изи с прямым вопросом: "Какой срок проведения по счету карты изибанка входящего р2р инициированного в рабочий день и в рабочее время через плриложение изибанка". Около получаса мне несли разную околесицу о якобы что есть межбанковские соглашения которыми этот срок установлен 3 дня (ага щаЗ каждый банк с каждым заключил по договору в котором оговорил в какие сроки банк получатель должен провести по счету р2р - бред же). После того как я обьяснил студентам из поддержки что эти моменты прописаны во внутреннем регламенте и именя интересует что именно там написано - поддержка выдала на гора следующее - срок проведения по счету входящего р2р - мгновенно (что в принципе подтверждается их выпиской - там время инициации платежа и время проведения по счкту равны. Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа :)
Flamingo
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