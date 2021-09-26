MASolomko написав:Я бы на это не рассчитывал.В предыдущей версии программы точно помню, что информация обновлялась на следующие сутки. В этой версии не проверял.
По отражению в приложении не уверен - так как давно тут не пользуюсь кредитом. А вот по проведению по счету - не согласен. Скачал выписку за прошлую неделю - у них в выписке есть дата операции и дата проведения по счету. Неделю назад р2р пополнения сделаные приложением изи около полудня провелись по счету ткм же днем. Так что проводят они их не дожидаясь подтверждения МПС. Но споаведливо также то что р2р сам по себе не очень надежный канал в сравнении с тем же сэп и сумма может подвиснуть.