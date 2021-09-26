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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 121122123124 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: Пон 27 вер, 2021 14:02 MASolomko написав: Flamingo написав: Потянутый р2р в принципе тоже. Потянутый р2р в принципе тоже. Я бы на это не рассчитывал.



Flamingo написав: Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода В предыдущей версии программы точно помню, что информация обновлялась на следующие сутки. В этой версии не проверял. Я бы на это не рассчитывал.В предыдущей версии программы точно помню, что информация обновлялась на следующие сутки. В этой версии не проверял.

По отражению в приложении не уверен - так как давно тут не пользуюсь кредитом. А вот по проведению по счету - не согласен. Скачал выписку за прошлую неделю - у них в выписке есть дата операции и дата проведения по счету. Неделю назад р2р пополнения сделаные приложением изи около полудня провелись по счету ткм же днем. Так что проводят они их не дожидаясь подтверждения МПС. Но споаведливо также то что р2р сам по себе не очень надежный канал в сравнении с тем же сэп и сумма может подвиснуть. По отражению в приложении не уверен - так как давно тут не пользуюсь кредитом. А вот по проведению по счету - не согласен. Скачал выписку за прошлую неделю - у них в выписке есть дата операции и дата проведения по счету. Неделю назад р2р пополнения сделаные приложением изи около полудня провелись по счету ткм же днем. Так что проводят они их не дожидаясь подтверждения МПС. Но споаведливо также то что р2р сам по себе не очень надежный канал в сравнении с тем же сэп и сумма может подвиснуть. Flamingo 1

Повідомлень: 7073 З нами з: 20.03.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 1956 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 14:22 Re: izibank Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД. MASolomko

Повідомлень: 3734 З нами з: 08.03.18 Подякував: 439 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 14:41 MASolomko написав: Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД. , на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД.

После того как написал на форуме обратился в поддержку изи с прямым вопросом: "Какой срок проведения по счету карты изибанка входящего р2р инициированного в рабочий день и в рабочее время через плриложение изибанка". Около получаса мне несли разную околесицу о якобы что есть межбанковские соглашения которыми этот срок установлен 3 дня (ага щаЗ каждый банк с каждым заключил по договору в котором оговорил в какие сроки банк получатель должен провести по счету р2р - бред же). После того как я обьяснил студентам из поддержки что эти моменты прописаны во внутреннем регламенте и именя интересует что именно там написано - поддержка выдала на гора следующее - срок проведения по счету входящего р2р - мгновенно (что в принципе подтверждается их выпиской - там время инициации платежа и время проведения по счкту равны. Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа После того как написал на форуме обратился в поддержку изи с прямым вопросом: "Какой срок проведения по счету карты изибанка входящего р2р инициированного в рабочий день и в рабочее время через плриложение изибанка". Около получаса мне несли разную околесицу о якобы что есть межбанковские соглашения которыми этот срок установлен 3 дня (ага щаЗ каждый банк с каждым заключил по договору в котором оговорил в какие сроки банк получатель должен провести по счету р2р - бред же). После того как я обьяснил студентам из поддержки что эти моменты прописаны во внутреннем регламенте и именя интересует что именно там написано - поддержка выдала на гора следующее - срок проведения по счету входящего р2р - мгновенно (что в принципе подтверждается их выпиской - там время инициации платежа и время проведения по счкту равны. Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа Flamingo 1

Повідомлень: 7073 З нами з: 20.03.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 1956 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 19:36 Flamingo написав: Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа

Як раптом ізю накриє смузя, то на внутрішній регламент послатися не вдастся, бо вони скажуть, що там вже давно написано навіть не 3, а 103 дні і нічого не доведеш - ми той документ ніколи в очі не бачили. Тому, гратися можна, але процес контролювати, бо звірина ця ще дика і мало вивчена. Як раптом ізю накриє смузя, то на внутрішній регламент послатися не вдастся, бо вони скажуть, що там вже давно написано навіть не 3, а 103 дні і нічого не доведеш - ми той документ ніколи в очі не бачили. Тому, гратися можна, але процес контролювати, бо звірина ця ще дика і мало вивчена. klug Повідомлень: 6117 З нами з: 18.08.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 121122123124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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