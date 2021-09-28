Додано: Вів 28 вер, 2021 08:25

klug написав: У пані Ганни якесь альтернативне бачення математичного терміну “включно": щойно виплатила депо, що лежало до 28.09 включно. Я так розумію, що вона мала на увазі ніч. У пані Ганни якесь альтернативне бачення математичного терміну “включно": щойно виплатила депо, що лежало до 28.09 включно. Я так розумію, що вона мала на увазі ніч.

Нормальное у нее понимание. Банковское. Включительно для банкиров (те что еще застали госбанк СССР) это означало что вернуть депо надо было в этот день. Это потом приват придумал возвращать на следующий день после окончания депо по сути пользуясь деньгами лишний день. И все молчаливо с этим согласились. А вообще-то банки всегда подобные вещи считали считают по состоянию "на утро дня". То есть если утром деньги были на счету и депо "по сегодня" - это значиттчто по состоянию на вечер (завтрашнее утро) его там быть не должно. А если деньги были на сяету еще "одну ночь", то ща нее надо платить %% как ща полный день (чего приват и ему подобные не делают).Кстати есть вид операций по которым банки по прежнему все так и считают - это межбанковские кредиты. Попробовал бы приват взять тот же овернайт сегодня и вернуть его послезавтра мотивируя тем как он это делает физикам по депо. Так что Анна Сергеевна права по сути