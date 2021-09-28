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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:02

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Потянутый р2р в принципе тоже.
Я бы на это не рассчитывал.

  Flamingo написав:Кстати изя тут оперативно отображает сумму долга необходимую для внесения для сохранения льготного периода
В предыдущей версии программы точно помню, что информация обновлялась на следующие сутки. В этой версии не проверял.

По отражению в приложении не уверен - так как давно тут не пользуюсь кредитом. А вот по проведению по счету - не согласен. Скачал выписку за прошлую неделю - у них в выписке есть дата операции и дата проведения по счету. Неделю назад р2р пополнения сделаные приложением изи около полудня провелись по счету ткм же днем. Так что проводят они их не дожидаясь подтверждения МПС. Но споаведливо также то что р2р сам по себе не очень надежный канал в сравнении с тем же сэп и сумма может подвиснуть.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:22

Re: izibank

Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:41

  MASolomko написав:Flamingo, на самом старте они проводили быстрее. Сейчас где-то в 16:00 + ещё когда-то вечером. Ну я был бы осторожным при использовании Р2Р в РД.

После того как написал на форуме обратился в поддержку изи с прямым вопросом: "Какой срок проведения по счету карты изибанка входящего р2р инициированного в рабочий день и в рабочее время через плриложение изибанка". Около получаса мне несли разную околесицу о якобы что есть межбанковские соглашения которыми этот срок установлен 3 дня (ага щаЗ каждый банк с каждым заключил по договору в котором оговорил в какие сроки банк получатель должен провести по счету р2р - бред же). После того как я обьяснил студентам из поддержки что эти моменты прописаны во внутреннем регламенте и именя интересует что именно там написано - поддержка выдала на гора следующее - срок проведения по счету входящего р2р - мгновенно (что в принципе подтверждается их выпиской - там время инициации платежа и время проведения по счкту равны. Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:36

  Flamingo написав:Но тут же поддержка сделала оговорку, но кредитку рекомендуем гасить по р2р до 30 числа

Як раптом ізю накриє смузя, то на внутрішній регламент послатися не вдастся, бо вони скажуть, що там вже давно написано навіть не 3, а 103 дні і нічого не доведеш - ми той документ ніколи в очі не бачили. Тому, гратися можна, але процес контролювати, бо звірина ця ще дика і мало вивчена.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:15

У пані Ганни якесь альтернативне бачення математичного терміну “включно": щойно виплатила депо, що лежало до 28.09 включно. Я так розумію, що вона мала на увазі ніч.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:25

  klug написав:У пані Ганни якесь альтернативне бачення математичного терміну “включно": щойно виплатила депо, що лежало до 28.09 включно. Я так розумію, що вона мала на увазі ніч.

Нормальное у нее понимание. Банковское. Включительно для банкиров (те что еще застали госбанк СССР) это означало что вернуть депо надо было в этот день. Это потом приват придумал возвращать на следующий день после окончания депо по сути пользуясь деньгами лишний день. И все молчаливо с этим согласились. А вообще-то банки всегда подобные вещи считали считают по состоянию "на утро дня". То есть если утром деньги были на счету и депо "по сегодня" - это значиттчто по состоянию на вечер (завтрашнее утро) его там быть не должно. А если деньги были на сяету еще "одну ночь", то ща нее надо платить %% как ща полный день (чего приват и ему подобные не делают).
Кстати есть вид операций по которым банки по прежнему все так и считают - это межбанковские кредиты. Попробовал бы приват взять тот же овернайт сегодня и вернуть его послезавтра мотивируя тем как он это делает физикам по депо. Так что Анна Сергеевна права по сути ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:45

Re: izibank

  Flamingo написав:Нормальное у нее понимание

Ну даа.
Именно отсюда и растет понятие "в день размещения и в день возврата" проценты на вклад не начисляются. Поэтому если разместил под 25% 27го, а забрал 28го то шиш десятых и получил.
Однако за овернайт(у бизнеса!) за ОДИН день(ночь) таки накапает :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:30

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:Нормальное у нее понимание

Ну даа.
Именно отсюда и растет понятие "в день размещения и в день возврата" проценты на вклад не начисляются. Поэтому если разместил под 25% 27го, а забрал 28го то шиш десятых и получил.
Однако за овернайт(у бизнеса!) за ОДИН день(ночь) таки накапает :)

Вас кудись не туди несе. Питання саме у визначенні дня повернення. Якщо дата у договорі/застосунку - це день повернення, то достатньо просто не дописувати "включно", щоб не збивати клієнта з пантелику.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:06

Re: izibank

  klug написав:Питання саме у визначенні дня повернення

ну це потрібно уточнювати окремо, в ДКБО(Оферті): в останній день розміщення або на наступний (банківський) день. Взагалі прийнято (за замовченням) повертати вклад у останній день розміщення
Amethyst
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