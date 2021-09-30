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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:37
Re: izibank
Какие есть плюсы по сравнению с Моно , А-Банком, Хамелеоном от Альфабанка и прочим ?
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:47
1% грязными на очень много чего. Но исключения тоже есть. Но проигрывает б5 от таса где и проценты чистыми и на продукти с АЗС по 2% наливают.
Вообще в последнее время кэшбек программа тут ИМХО ухудшилась. Был 1% чистыми и практически безлим. Чейчас установили месячную планку.
Но минусы тоже есть - дебильные тарифы и лимиты на СЭП. (Бесплатно только сэпы до 10к грн. В день можно отправить только не больше чем кажись на 30к сэп и сумму поднять нельзя).
А так как транзитку карту можно юзать помня про лимиты
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:02
Re: izibank
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:09
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