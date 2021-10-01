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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:37
Re: izibank
Какие есть плюсы по сравнению с Моно , А-Банком, Хамелеоном от Альфабанка и прочим ?
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:47
1% грязными на очень много чего. Но исключения тоже есть. Но проигрывает б5 от таса где и проценты чистыми и на продукти с АЗС по 2% наливают.
Вообще в последнее время кэшбек программа тут ИМХО ухудшилась. Был 1% чистыми и практически безлим. Чейчас установили месячную планку.
Но минусы тоже есть - дебильные тарифы и лимиты на СЭП. (Бесплатно только сэпы до 10к грн. В день можно отправить только не больше чем кажись на 30к сэп и сумму поднять нельзя).
А так как транзитку карту можно юзать помня про лимиты
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:02
Re: izibank
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:09
Додано: Чет 30 вер, 2021 23:23
Re: izibank
[quote="Flamingo"]А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали?
Та ні, вівця ж тупа І взагалі, неписьменна
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:12
Кешбек
Кешбек цього місяця (за власні, по кредитних лише 1%):
- продукти і супермаркети - 2;
- кафе і ресторани - 3;
- електроніка і побутова техніка - 3;
- книги - 15;
- кіно - 15.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:35
Re: izibank
Какие органичная по карте, если:
-Пополнять её через родной иб с карты другого банка?
-Пополнять в чужом иб карту чужого банка с неё?
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:14
Re: izibank
При замовленні картки через Нову Пошту доставку хто оплачує?
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:21
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