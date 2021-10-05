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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:37

Re: izibank

Какие есть плюсы по сравнению с Моно , А-Банком, Хамелеоном от Альфабанка и прочим ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:47

  yama написав:Какие есть плюсы по сравнению с Моно , А-Банком, Хамелеоном от Альфабанка и прочим ?

1% грязными на очень много чего. Но исключения тоже есть. Но проигрывает б5 от таса где и проценты чистыми и на продукти с АЗС по 2% наливают.
Вообще в последнее время кэшбек программа тут ИМХО ухудшилась. Был 1% чистыми и практически безлим. Чейчас установили месячную планку.
Но минусы тоже есть - дебильные тарифы и лимиты на СЭП. (Бесплатно только сэпы до 10к грн. В день можно отправить только не больше чем кажись на 30к сэп и сумму поднять нельзя).
А так как транзитку карту можно юзать помня про лимиты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:02

Re: izibank

  Flamingo написав:Чейчас установили месячную планку.
сколько можно в месяц зарабоать 1% кешбека грязными ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:09

  yama написав:
  Flamingo написав:Чейчас установили месячную планку.
сколько можно в месяц зарабоать 1% кешбека грязными ?

600 кажется
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:23

Re: izibank

[quote="Flamingo"]А вы ссылку что вам привел klug нажимать не пробовали?
Та ні, вівця ж тупа І взагалі, неписьменна
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:12

Кешбек

Кешбек цього місяця (за власні, по кредитних лише 1%):
- продукти і супермаркети - 2;
- кафе і ресторани - 3;
- електроніка і побутова техніка - 3;
- книги - 15;
- кіно - 15.
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:35

Re: izibank

Какие органичная по карте, если:
-Пополнять её через родной иб с карты другого банка?
-Пополнять в чужом иб карту чужого банка с неё?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:14

Re: izibank

При замовленні картки через Нову Пошту доставку хто оплачує?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:21

  Пансер написав:При замовленні картки через Нову Пошту доставку хто оплачує?

нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:55

Re: izibank

Раз за разом наштовхуюсь по ТБ на рекламу "Ізі". Якби не став їхнім клієнтом раніше - нічим би ця реклама не привабила би, бо що вони там співають стрибаючи - не ясно
AleksD
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