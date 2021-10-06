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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10
AleksD написав:
Раз за разом наштовхуюсь по ТБ на рекламу "Ізі". Якби не став їхнім клієнтом раніше - нічим би ця реклама не привабила би, бо що вони там співають стрибаючи - не ясно
але ж сама реклама запам'яталась 🙃 раз вирішили поділитись відгуком
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