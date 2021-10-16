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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10

  AleksD написав:Раз за разом наштовхуюсь по ТБ на рекламу "Ізі". Якби не став їхнім клієнтом раніше - нічим би ця реклама не привабила би, бо що вони там співають стрибаючи - не ясно


але ж сама реклама запам'яталась 🙃 раз вирішили поділитись відгуком
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:42

Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:45

Віра Валентинівна

виключень не багато та вони стосуються лише таких операцій, як перекази, зняття, казино, оплата комуналки тощо, а розраховуючись в торгово-сервісних мережах я отримую кешбек спокійно
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:57

Re: izibank

Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Ясно вказано: кешбек на ПОКУПКИ
svmasha30
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