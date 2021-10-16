але ж сама реклама запам'яталась 🙃 раз вирішили поділитись відгуком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:42
Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:45
Віра Валентинівна
виключень не багато та вони стосуються лише таких операцій, як перекази, зняття, казино, оплата комуналки тощо, а розраховуючись в торгово-сервісних мережах я отримую кешбек спокійно
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:57
Re: izibank
Ясно вказано: кешбек на ПОКУПКИ
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