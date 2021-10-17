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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10
AleksD написав:
Раз за разом наштовхуюсь по ТБ на рекламу "Ізі". Якби не став їхнім клієнтом раніше - нічим би ця реклама не привабила би, бо що вони там співають стрибаючи - не ясно
але ж сама реклама запам'яталась 🙃 раз вирішили поділитись відгуком
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обізнаний експерт
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:42
Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
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Віра Валентинівна
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:45
Віра Валентинівна
виключень не багато та вони стосуються лише таких операцій, як перекази, зняття, казино, оплата комуналки тощо, а розраховуючись в торгово-сервісних мережах я отримую кешбек спокійно
Востаннє редагувалось обізнаний експерт
в Нед 17 жов, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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обізнаний експерт
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:57
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Ясно вказано: кешбек на ПОКУПКИ
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svmasha30
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Додано: Пон 18 жов, 2021 05:50
svmasha30 написав:
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Ясно вказано: кешбек на ПОКУПКИ
тогда почему в СМС другого банка все онлайн оплаты проходят как Покупка(!),в том числе оплата Интернет оператору,кабельное телевидение,услуги домофона,оплата мобильных номеров(разные операторы)
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sens
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Додано: Пон 18 жов, 2021 07:47
sens написав: тогда почему в СМС другого банка все онлайн оплаты проходят как Покупка(!),)
Але ж Ви розумієте, що це не покупка. Читайте уважно у кожного банка, що підпадає під кешбек.
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svmasha30
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:30
Віра Валентинівна написав:
Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів.
Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
1% на все только у кредиток Кредо (чистыми) и Премиума ОТП (грязными),
остальные все с исключениями, как минимум с мабилой и коммуналкой
у Аваля 0,5% (+ рендомно начисляют) грязными на все
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cohan
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