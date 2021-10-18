Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів. Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів. Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів. Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
Ясно вказано: кешбек на ПОКУПКИ
тогда почему в СМС другого банка все онлайн оплаты проходят как Покупка(!),в том числе оплата Интернет оператору,кабельное телевидение,услуги домофона,оплата мобильных номеров(разные операторы)
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів. Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
1% на все только у кредиток Кредо (чистыми) и Премиума ОТП (грязными), остальные все с исключениями, как минимум с мабилой и коммуналкой
у Аваля 0,5% (+ рендомно начисляют) грязными на все
Віра Валентинівна написав:Ізібанк рекламує що дає 1% кешбеку на все. Та коли заходиш на сайт, то там вже купа виключень, на що кешбек не нараховується. То ніщо інше, як за введення в оману потенційних клієнтів. Коли з таким стикаєшся, двічі подумаєш чи варто співпрацювати з таким банком.
1% на все только у кредиток Кредо (чистыми) и Премиума ОТП (грязными), остальные все с исключениями, как минимум с мабилой и коммуналкой
у Аваля 0,5% (+ рендомно начисляют) грязными на все
З Авалем трохи не те вийшло..... І отже ваша категоричність потребує корекції. Отже, Авалівська "2 кешбеки" зараз дає брудними 1% на все. Вірніше, що ще не перевіряв, так це комунальні платежі, адже є ПУМБ. Окрім того, там є деякі дуже приємні нюанси по сумам