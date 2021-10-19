cohan написав: 1% на все только у кредиток Кредо (чистыми) и Премиума ОТП (грязными), остальные все с исключениями, как минимум с мабилой и коммуналкой
у Аваля 0,5% (+ рендомно начисляют) грязными на все
З Авалем трохи не те вийшло..... І отже ваша категоричність потребує корекції. Отже, Авалівська "2 кешбеки" зараз дає брудними 1% на все. Вірніше, що ще не перевіряв, так це комунальні платежі, адже є ПУМБ. Окрім того, там є деякі дуже приємні нюанси по сумам
увы, 2 кешбеки дают только батракам, свободным пидприемяцям только билет на йух
... Мдя... Тролити воно діло таке - можна грати з обох боків.... 1) Нікого не хвилює той факт, щоб в декого немає мізків знайти нормальне місце роботи і єдине, що залишається, так це писати про батраків 2)Знову ж таки, нікого не цікавить, що декого обмежують у його "правах" і не дають доступ до продукту. Ти ж сам перший написав про "всі кредитки", а тепер виявляється, що не всі, а лише ті, які ти маєш
Друзі, підкажіть будь ласка, ізі депозит з поповненням на яку сумму можна поповнювати? Наприклад відкрив депо на сто гривень на рік, то можна через пару місяців туди ще буде вкинути пару десятків тисяч ?
1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, ізі депозит з поповненням на яку сумму можна поповнювати? Наприклад відкрив депо на сто гривень на рік, то можна через пару місяців туди ще буде вкинути пару десятків тисяч ?
1. Период пополнения 2/3 срока вклада 2. Общая сумма пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада