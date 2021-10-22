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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:26

  cohan написав:
  nickvp написав:
  cohan написав:
1% на все только у кредиток Кредо (чистыми) и Премиума ОТП (грязными),
остальные все с исключениями, как минимум с мабилой и коммуналкой

у Аваля 0,5% (+ рендомно начисляют) грязными на все


З Авалем трохи не те вийшло..... І отже ваша категоричність потребує корекції. Отже, Авалівська "2 кешбеки" зараз дає брудними 1% на все. Вірніше, що ще не перевіряв, так це комунальні платежі, адже є ПУМБ. Окрім того, там є деякі дуже приємні нюанси по сумам


увы, 2 кешбеки дают только батракам, свободным пидприемяцям только билет на йух

... Мдя... Тролити воно діло таке - можна грати з обох боків.... 1) Нікого не хвилює той факт, щоб в декого немає мізків знайти нормальне місце роботи і єдине, що залишається, так це писати про батраків 2)Знову ж таки, нікого не цікавить, що декого обмежують у його "правах" і не дають доступ до продукту. Ти ж сам перший написав про "всі кредитки", а тепер виявляється, що не всі, а лише ті, які ти маєш
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:18

Re: izibank

Друзі, підкажіть будь ласка, ізі депозит з поповненням на яку сумму можна поповнювати? Наприклад відкрив депо на сто гривень на рік, то можна через пару місяців туди ще буде вкинути пару десятків тисяч ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:03

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, ізі депозит з поповненням на яку сумму можна поповнювати? Наприклад відкрив депо на сто гривень на рік, то можна через пару місяців туди ще буде вкинути пару десятків тисяч ?

1. Период пополнения 2/3 срока вклада
2. Общая сумма пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:05

  обізнаний експерт написав:Віра Валентинівна



виключень не багато та вони стосуються лише таких операцій, як перекази, зняття, казино, оплата комуналки тощо, а розраховуючись в торгово-сервісних мережах я отримую кешбек спокійно

Та навіть кешбек 2% на п'ятничні розваги це круто але.. якщо ресторани та кіно це зрозуміло, то боулінг? Серйозно? Це хіба найпопулярніша розвага? Можна було б і розширити категорію більш цікавими пропозиціями, бо у людей є тисяча хобі, а боулінг звучить як щось злизане з американського фільму
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:23

  novichok написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, ізі депозит з поповненням на яку сумму можна поповнювати? Наприклад відкрив депо на сто гривень на рік, то можна через пару місяців туди ще буде вкинути пару десятків тисяч ?

1. Период пополнения 2/3 срока вклада
2. Общая сумма пополнений не должна превышать первоначальную сумму вклада


2:1 на користь поповнення не більше початкової суми. На теплій лінії стосовно цього дві різні відповіді : 1) сума поповнень не повина перевищувати почаькової суми вкладу
2) сума поповнень не повина перевищувати максимального розміру депозиту - а це 2 мільона 🤔
А є тут ті, хто на власному досвіду перевіряв?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:27

Мін. сума депо з достроковим розірванням і поповненням - 100 грн. Хто багатий - може провести експеримент з відкриття і читання договору або навіть практичного поповнення. З шаблону договору висновок зробити не виходить.

P.S. без дострокового розірвання експеримент буде у 10 разів дорожчим.
klug
 
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