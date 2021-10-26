|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:49
-
R3WIND
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:10
-
maxstar
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 11.07.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:43
цікаво, а 100 штук це що? 100 штук операцій за місяць, чи що?
Це ж офиційне повідомлення, а не розмова на форумі.
-
ekantashivo
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 06.04.07
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:49
ekantashivo написав:
цікаво, а 100 штук це що? 100 штук операцій за місяць, чи що?
Це ж офиційне повідомлення, а не розмова на форумі.
перекладаю с пацанского:
100 штук операцій = 100000 операцій
а операцій 100 штук = 100 операцій
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17
Amethyst
Дякую.
З повідомлення не зрозуміло що за штуки. Не факт що мова йде про операціі.
-
ekantashivo
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 06.04.07
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30
Очевидно же:
100 штук = 100 тыс. грн. )))
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5970
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:58
Чергова банка попутала береги. Мені відверто пофігу на нові обмеження, але повідомити мають за місяць про будь-які зміни у тарифах. На сайті нових тарифів досі немає.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6246
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, MASolomko
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|