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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лис, 2021 21:05
штраф сто штук
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Додано: Вів 09 лис, 2021 00:07
обізнаний експерт написав:ekantashivo
уточнив у служби підтримки інфо 😅 100 штук = 100 операцій
Зараза от бегемота передалась.
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Ratatui
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