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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лис, 2021 21:05
Re: izibank
штраф сто штук
Додано: Вів 09 лис, 2021 00:07
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:22
Народ, а это здесь деньги по рефералке идут на отдельный счет, а вывод от 100?
Или это я с каким-то другим банком путаю
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:31
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