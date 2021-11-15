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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лис, 2021 21:05
штраф сто штук
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cohan
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Додано: Вів 09 лис, 2021 00:07
обізнаний експерт написав:ekantashivo
уточнив у служби підтримки інфо 😅 100 штук = 100 операцій
Зараза от бегемота передалась.
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Ratatui
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:22
Народ, а это здесь деньги по рефералке идут на отдельный счет, а вывод от 100?
Или это я с каким-то другим банком путаю
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slktym007
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:31
slktym007 написав:
Народ, а это здесь деньги по рефералке идут на отдельный счет, а вывод от 100?
Или это я с каким-то другим банком путаю
Знаю что в о.банке так как вы написали. Про СоСо не скажу...
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:41
slktym007
в izi можна виводити кешбек з 1 грн
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обізнаний експерт
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40
Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.
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Tanysha
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:15
Tanysha написав:
Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.
Ага,особенно про кешбек(((!!!!!!!!
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sens
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