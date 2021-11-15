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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 21:05

Re: izibank

штраф сто штук
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 00:07

  обізнаний експерт написав:ekantashivo



уточнив у служби підтримки інфо 😅 100 штук = 100 операцій


Зараза от бегемота передалась.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:22

Народ, а это здесь деньги по рефералке идут на отдельный счет, а вывод от 100?
Или это я с каким-то другим банком путаю
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:31

  slktym007 написав:Народ, а это здесь деньги по рефералке идут на отдельный счет, а вывод от 100?
Или это я с каким-то другим банком путаю

Знаю что в о.банке так как вы написали. Про СоСо не скажу...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:41

slktym007


в izi можна виводити кешбек з 1 грн
обізнаний експерт
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40

Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:15

  Tanysha написав:Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.

Ага,особенно про кешбек(((!!!!!!!!
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:59

  Tanysha написав:Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.

Понятно, понятно. Деньги не пахнут.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:04

  Tanysha написав:Быстро выпустили карточку с отличными условиями начисления кэшбэка. Хорошая система безопасности и в приложении все интуитивно понятно.


Танюша шалит? :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:08

Tanysha

На свои или на кредитные, кешбек то?
joik
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  #<1 ... 126127128129
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