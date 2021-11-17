Конечно за свои. Там же процент выше. Мне хоть и дали кредитный лимит 10000, но я его использовать не буду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:33
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:23
Фонд гарантирует 200000 Изи и 200000 Таскомбанка отдельно или объединяет эти суммы по подобию моно и универсала?
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