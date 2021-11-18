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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:33
joik написав:Tanysha
На свои или на кредитные, кешбек то?
Конечно за свои. Там же процент выше. Мне хоть и дали кредитный лимит 10000, но я его использовать не буду.
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Tanysha
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Додано: Чет 18 лис, 2021 00:23
Фонд гарантирует 200000 Изи и 200000 Таскомбанка отдельно или объединяет эти суммы по подобию моно и универсала?
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Порт
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Додано: Чет 18 лис, 2021 01:40
Порт написав:
Фонд гарантирует 200000 Изи и 200000 Таскомбанка отдельно или объединяет эти суммы по подобию моно и универсала?
изи - это не банк, т.е. как моно.
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ol_zy
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Додано: Чет 18 лис, 2021 17:21
Порт
так як рахунки izi відкриваються в ТАСКОМБАНКУ, то цей ліміт розповсюджується на усі разом рахунки відкриті в ТАСКОМБАНК
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:58
Я еще ни разу не выводила кешбэк. Скажите, тут же вроде не надо накапливать 100 грн, а можно выводить меньшую сумму, правильно?
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Tanysha
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:07
Tanysha написав:
Я еще ни разу не выводила кешбэк. Скажите, тут же вроде не надо накапливать 100 грн, а можно выводить меньшую сумму, правильно?
От 1 грн.
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joik
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:37
Tanysha написав:Я еще ни разу не выводила кешбэк. Скажите, тут же вроде не надо накапливать 100 грн, а можно выводить меньшую сумму, правильно?
Вам же "все понято" в приложении, а столько вопросов) Опция активна - выводите. Экспериментируйте. Чего нельзя - не позволит
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