а мну только напомнили про об.платёж 146 грн. ,зато после этого стука дико возбудились мфошники .Почти пол сотни одобрямов прислали. Номер используется только у дяди Изи
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:35
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:38
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:00
Звісно не хочеться наврочити, але я ще жодного разу не отримував нічого такого, хоча телефон використовується не лише для iZi - можливо потрібно подивитися на щось інше в якості причини. P.S. Ліміт також підвищили.....
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|