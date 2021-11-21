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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:35

  MASolomko написав:izibank увеличил кредитный лимит. Видимо из-за этого ТАС стучался в УБКИ недавно судя по сообщениям форумчан.
а мну только напомнили про об.платёж 146 грн. ,зато после этого стука дико возбудились мфошники .Почти пол сотни одобрямов прислали. Номер используется только у дяди Изи :evil:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:38

  joik написав:
  MASolomko написав:izibank увеличил кредитный лимит. Видимо из-за этого ТАС стучался в УБКИ недавно судя по сообщениям форумчан.


Так повысили кредитный лимит,что я в шоке!!!

Тоже в 10 раз увеличили, хотя карта на полке с момента получения, пока еще не придумал как готовить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:00

  Митяйка написав:
  MASolomko написав:izibank увеличил кредитный лимит. Видимо из-за этого ТАС стучался в УБКИ недавно судя по сообщениям форумчан.
а мну только напомнили про об.платёж 146 грн. ,зато после этого стука дико возбудились мфошники .Почти пол сотни одобрямов прислали. Номер используется только у дяди Изи :evil:

Звісно не хочеться наврочити, але я ще жодного разу не отримував нічого такого, хоча телефон використовується не лише для iZi - можливо потрібно подивитися на щось інше в якості причини. P.S. Ліміт також підвищили.....
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  #<1 ... 128129130131
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