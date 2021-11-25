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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:51
Да уж. Интересный банк. За рефку начислять не хотят аргументируя тем, что я раньше скачивал их приложение не по рефке. И как им доказать, что я не жираф. Причем я с таким сталкивался и в других банках, но они то брали время на рассмотрение и потом проблему решали.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:14
slktym007
пишіть в НБУ
тут колега лінку давав - 7 бєд одін отвєт називається
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