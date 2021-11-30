|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:17
Vorlon написав: AZP написав:
А ещё, что нравится, продолжили 15% грязными на категорию "такси и транспорт". Потрясающе. Едешь на автобус за 7 грн, гривну возвращают. Или на Болте с промокодом (и так недорого), а ещё и кэшбэк солидный.
Блин, что же никто раньше не сказал?
Появился наконец повод оформить, а то завтра такси нужно будет заказывать
От лимита я так понимаю отказаться сразу... Какие ещё категории на выбор в этом месяце - может кто подсказать?
Как вариант у мони в предложениях партнеров есть 20% на 838.
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35
MASolomko написав: Vorlon написав:
От лимита я так понимаю отказаться сразу...
За карту с кредитным лимитом по реферальной ссылке дадут больше
Потом можно изменить кредитный лимит.
3 місяць подають що є кредлім в убкі,хоча в мене 0. Заявку складають,виправляють і знову те саме
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|