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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:17

  Vorlon написав:
  AZP написав:А ещё, что нравится, продолжили 15% грязными на категорию "такси и транспорт". Потрясающе. Едешь на автобус за 7 грн, гривну возвращают. Или на Болте с промокодом (и так недорого), а ещё и кэшбэк солидный.

Блин, что же никто раньше не сказал? :o Появился наконец повод оформить, а то завтра такси нужно будет заказывать :D
От лимита я так понимаю отказаться сразу... Какие ещё категории на выбор в этом месяце - может кто подсказать?

Как вариант у мони в предложениях партнеров есть 20% на 838.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:От лимита я так понимаю отказаться сразу...
За карту с кредитным лимитом по реферальной ссылке дадут больше ;) Потом можно изменить кредитный лимит.

3 місяць подають що є кредлім в убкі,хоча в мене 0. Заявку складають,виправляють і знову те саме
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  #<1 ... 130131132133
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