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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:17
Vorlon написав: AZP написав:
А ещё, что нравится, продолжили 15% грязными на категорию "такси и транспорт". Потрясающе. Едешь на автобус за 7 грн, гривну возвращают. Или на Болте с промокодом (и так недорого), а ещё и кэшбэк солидный.
Блин, что же никто раньше не сказал?
Появился наконец повод оформить, а то завтра такси нужно будет заказывать
От лимита я так понимаю отказаться сразу... Какие ещё категории на выбор в этом месяце - может кто подсказать?
Как вариант у мони в предложениях партнеров есть 20% на 838.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35
MASolomko написав: Vorlon написав:
От лимита я так понимаю отказаться сразу...
За карту с кредитным лимитом по реферальной ссылке дадут больше
Потом можно изменить кредитный лимит.
3 місяць подають що є кредлім в убкі,хоча в мене 0. Заявку складають,виправляють і знову те саме
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:52
ТАС или КредитМаркет - есть разница где получать карту? Процедурные или иные может моменты?
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Vorlon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:55
Vorlon, КредитМаркет завязан был в скандал, когда фото документов клиентов izibank слили в паблик.
В отделении ТАС сотрудник банка может и через внутреннюю почту все это передать
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:56
Vorlon написав:
ТАС или КредитМаркет - есть разница где получать карту? Процедурные или иные может моменты?
Берите банк. По маркету где-то читал что они фото доков "сливали"
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:03
Понял, спасибо. А на сколько времени мне рассчитывать при выдаче? Хотел перед работой зайти - управлюсь за 5-10 минут если без лимита карта?
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Vorlon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:37
Vorlon написав:
Понял, спасибо. А на сколько времени мне рассчитывать при выдаче? Хотел перед работой зайти - управлюсь за 5-10 минут если без лимита карта?
В ТАСі ж нікуди не поспішають. Хвилин 20 точно, а може й пів години. Про внутрішню пошту фантазії - у банку так само фоткали і слали у Телеграм.
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klug
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:49
klug написав:
Про внутрішню пошту фантазії - у банку так само фоткали і слали у Телеграм.
У меня пытались, но что-то не получалось. Сотрудник решил вопрос с отправкой документов через корпоративную почту.
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MASolomko
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