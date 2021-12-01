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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:17

  Vorlon написав:
  AZP написав:А ещё, что нравится, продолжили 15% грязными на категорию "такси и транспорт". Потрясающе. Едешь на автобус за 7 грн, гривну возвращают. Или на Болте с промокодом (и так недорого), а ещё и кэшбэк солидный.

Блин, что же никто раньше не сказал? :o Появился наконец повод оформить, а то завтра такси нужно будет заказывать :D
От лимита я так понимаю отказаться сразу... Какие ещё категории на выбор в этом месяце - может кто подсказать?

Как вариант у мони в предложениях партнеров есть 20% на 838.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:35

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:От лимита я так понимаю отказаться сразу...
За карту с кредитным лимитом по реферальной ссылке дадут больше ;) Потом можно изменить кредитный лимит.

3 місяць подають що є кредлім в убкі,хоча в мене 0. Заявку складають,виправляють і знову те саме
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:52

ТАС или КредитМаркет - есть разница где получать карту? Процедурные или иные может моменты?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:55

Re: izibank

Vorlon, КредитМаркет завязан был в скандал, когда фото документов клиентов izibank слили в паблик.

В отделении ТАС сотрудник банка может и через внутреннюю почту все это передать ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:56

  Vorlon написав:ТАС или КредитМаркет - есть разница где получать карту? Процедурные или иные может моменты?

Берите банк. По маркету где-то читал что они фото доков "сливали"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:03

Понял, спасибо. А на сколько времени мне рассчитывать при выдаче? Хотел перед работой зайти - управлюсь за 5-10 минут если без лимита карта?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:37

  Vorlon написав:Понял, спасибо. А на сколько времени мне рассчитывать при выдаче? Хотел перед работой зайти - управлюсь за 5-10 минут если без лимита карта?

В ТАСі ж нікуди не поспішають. Хвилин 20 точно, а може й пів години. Про внутрішню пошту фантазії - у банку так само фоткали і слали у Телеграм.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:49

Re: izibank

  klug написав:Про внутрішню пошту фантазії - у банку так само фоткали і слали у Телеграм.
У меня пытались, но что-то не получалось. Сотрудник решил вопрос с отправкой документов через корпоративную почту.
MASolomko
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